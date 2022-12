JENNIFER LOPEZ : Elle dévoile sa routine pour un visage lifté et réveillé le matin

Chez certaines personnes, le temps ne semble pas avoir de prise. À 53 ans, jennifer Lopez est de plus en plus belle et fait partie de ces célébrités qui fascinent toujours autant. Chanteuse et actrice, elle est devenue une icône beauté pour toutes les générations. Avec ou sans maquillage , avec des cheveux long ou une coupe garconne , la star continue de séduire ses fans à travers le monde et n’hésite jamais à partager ses secrets pour rester au top.