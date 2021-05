”j’étais aveugle de naissance, il m’a donné la vue comme Bartimée” 𝗖𝗛𝗜𝗗𝗜𝗡𝗠𝗔 𝗘𝗞𝗜𝗟𝗘

C’est le 02 mai 1991 que 𝗖𝗛𝗜𝗗𝗜𝗡𝗠𝗔 𝗘𝗞𝗜𝗟𝗘 voit le jour à 𝗞𝗢𝗦𝗢𝗙𝗘, dans l’État de Lagos, au Nigéria. L’enfant nait 𝗮𝘃𝗲𝘂𝗴𝗹𝗲 (𝗮𝘃𝗲𝘂𝗴𝗹𝗲-𝗻é𝗲), et pendant plusieurs mois, sa maman enchaîne des programmes de prières, afin que son bébé recouvre la vue. Un matin, après une nuit de prières, elle découvre la petite réveillée dans le berceau, les yeux ouverts. Miracle.

C’est donc dans un environnement chrétien, influencé par l’Évangile qu’elle grandi, dans cette famille de 7 enfants. Passionnée de chant, elle s’y lance dès 10 ans à l’école, puis à la chorale. Elle s’engage très vite à chanter pour le Seigneur.

En 2010, contre toute attente, la fille prodige décide de quitter la barque et de se laisser séduire par les sirènes d’un concours international de chant, 𝗙𝗔𝗠𝗘 𝗪𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗙𝗥𝗜𝗖𝗔, qu’elle remporte brillamment à la télévision nationale, devant plus de 8000 participants.

Commence alors une carrière de traces et paillettes, qui la hissera au sommet de l’afro-pop. Le sommet, elle le tutoie en 2012 grâce à son tube 𝗞𝗲𝗱𝗶𝗸𝗲, sacré “𝗞𝗼𝗿𝗮 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱” cette même année.

Sa collaboration avec le chanteur afro-pop 𝗙𝗟𝗔𝗩𝗢𝗨𝗥 sur les chansons “𝗢𝗹𝗼𝗹𝘂𝗳𝗲” ou encore “𝗢𝗵 𝗕𝗮𝗯𝘆” a répandu l’impétueux vent de la polémique sur une prétendue liaison entre les deux stars. CHIDINMA démentira les rumeurs, mais son image en sortira fortement écornée. Accusée d’être l’actrice d’une sextape devenue virale, la chanteuse se fendra en interminables démentis. Elle ne s’en remettra jamais.

Dévastée, la chanteuse décidera de mettre une pause sur sa carrière afin de se rapprocher de Dieu et de méditer sur sa vie. Elle décide alors de changer radicalement et de revenir à la maison. L’annonce sera rendue publique le 2 mai 2021, au soir de ses 30 ans, accompagnée de mesures fortes, et surtout d’un tout nouveau single gospel “𝗝𝗲𝗵𝗼𝘃𝗮𝗵 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗱𝗼”.

ChristMag

Comments

comments