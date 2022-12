« J’étais pas prête… », Morijah explique enfin pourquoi elle a caché sa relation avec son producteur

Après l’officialisation de sa relation avec son producteur et manager Wily Djeys lors de son récent concert au palais de la culture, la chantre Morijah a finalement révélé la raison pour laquelle elle a entretenu le flou pendant longtemps autour de sa relation amoureuse.

Invitée sur le plateau l’émission Showbuzz de la NCI le 11 octobre dernier, Morijah a été emmenée à parler de sa vie privée dans la rubrique « oui ou non ». Interrogée sur l’homme qui fait battre son cœur, la chantre avait ouvertement affirmé qu’il ne s’agit pas de son producteur comme le rapportent certaines rumeurs.

Mais lors de son premier concert le dimanche 4 décembre dernier au palais de la culture de Treichville, Morijah a été finalement rattrapée par son mensonge devant plusieurs milliers de ses fans. En effet, contre toute attente le manager et producteur est monté sur scène et s’est mis à genoux pour une agréable surprise de demande en mariage. Submergée d’émotion, Morijah qui était dans tous ses états, a finalement accepté cette belle proposition après un moment de silence.

De retour sur le plateau de la même émission de la NCI ce mercredi, la chantre de Dieu a finalement expliqué aux papoas la raison pour laquelle elle avait menti face aux caméras. « Je ne m’attendais pas vraiment à la question. Elle est venue boum comme ça et je pense qu’on était pas prêt à en parler. Du coup moi je me retrouve sur le plateau et la question surgit comme ça. Je ne savais pas quelle réponse donner et j’au juste donné cette réponse pour éviter les histoires« , a-t-elle expliqué.

Comments

comments