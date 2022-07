John Cena: après son divorce, le catcheur s’est remarié avec son ex épouse

Le catcheur John Cena s’est remarié avec son ex-épouse, Shay Shariatzadeh deux ans après leur divorce. Le mariage a été célébré le vendredi 15 juillet 2022 à Vancouver au cours d’une cérémonie organisée au Vancouver Club.

John Cena est un Acteur, Producteur délégué américain. Il avait divorcé de sa femme Shay Shariatzadeh après leur premier mariage en octobre 2020, dans le plus grand secret, dans l’Etat de Floride à Tampa John Cena et Shay Shariatzadeh. Mais le couple vient de se remarier pour la deuxième fois.

Les photos du remariage de John Cena et Shariatzadeh qui confirment leur seconde cérémonie de mariage deux ans plus tard ont été dévoilées par le média américain TMZ alors que le couple est présentement à Vancouver au Canada pour le tournage de la deuxième saison de Peacemaker.

Cena et Shariatzadeh file le parfait amour depuis février 2019 et se sont fiancés un an plus tard, à la même période. Shariatzadeh, ingénieur en électricité de profession, est la seconde épouse de Cena puisque ce dernier était marié à Elizabeth Huberdeau en 2009, avant de divorcer en 2012.

En 2017, Cena s’est fiancé à Nikki Bella en direct à Wrestlemania, avant que la mariage ne soit annulé et que le couple se sépare un an plus tard.

