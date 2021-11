Josey à ses détracteurs : “la vie coule en abondance au travers de cet enfant”

Il s’agit d’une page YouTube camerounaise. Dans la vidéo, les auteurs annoncent la décès du fils de la chanteuse ivoirienne Josey. Une information qu’ils disent avoir obtenue via les réseaux sociaux. A la visualisation de ladite vidéo, Josey a incessamment fait une publication pour démentir la rumeur, avant de demander l’aide de ses fans pour saisir la police crim_inelle locale.

« Bonjour famille, je ne sais pas jusqu’où certaines personnes avides de vos précieuses vues seront prêtes à aller. Je ne sais pas non plus comment punir ceci mais je sais qu’ensemble on peut le punir . Ce n’est pas bien de souhaiter ce genre de choses à l’endroit d’une personne qui ne vous a rien fait. C’est un enfant . C’est mon enfant . Je vous en conjure , faisons quelque chose. Je ne sais pas comment rentrer en contact avec une police de Cybercriminalité au Cameroun , parce qu’apparemment c’est la bas qu’il est . Je ne sais pas si on peut motiver YouTube à bannir sa chaîne … »

« Par ailleurs » Poursuit Josey,

« je suis convaincue d’une chose , la vie coule en abondance au travers de cet enfant . Et Je retourne à l’envoyeur et à toutes les personnes qui lui sont chères cette information, pour qu’il puisse lui même apprécier la Justice du DIEU de Maman Monney».

