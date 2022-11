Kaká lâche le morceau : «ce joueur sera le successeur de Ronaldo et Messi»

Dans une interview avec La Gazzetta Dello Sport, Kaká ancien joueur du Real Madrid a désigné le joueur qui va succéder à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour lui, Neymar mérite d’être là grande star.

La Coupe du monde Qatar 2022 est probablement la dernière que nous verrons avec Messi et Cristiano Ronaldo. La star argentine a déjà exprimé qu’il ne jouera pas une autre Coupe du monde, alors que dans le cas du Portugais, il est inconnu.

Bien qu’à 37 ans, tout indique que ce sera sa dernière participation. Pour cette raison, Kaká pense que son compatriote Neymar devrait être en charge de prendre le relais en tant que numéro un mondial.

Kaká s’est entretenu avec le média italien La Gazzetta Dello Sport du rôle de Neymar dans les Coupes du monde. Alors que Messi et Cristiano seront bientôt exclus de la scène de la Coupe du monde, c’est au tour du Brésilien de se faire remarquer.

«J’aimerais que Neymar soit désigné comme leur héritier, à cette occasion, compte tenu de son talent et de la personne et du joueur qu’il est devenu», a déclaré l’ancien joueur.

Neymar arrive au Qatar dans une forme irréprochable et avec des chiffres qui font de lui l’un des meilleurs joueurs de la saison. En 19 matchs, il totalise 15 buts et 12 passes décisives.

S’il remporte la Coupe du monde avec le Brésil et suit le rythme du PSG, le joueur pourrait être un sérieux prétendant au prochain Ballon d’Or, un prix qu’il n’a jamais remporté.

