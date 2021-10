Kandet Kanté, l’artiste signe son grand retour

Après plus de dix ans hors de la Côte d’Ivoire, l’artiste Mandingue Kandet Kanté est de retour dans son pays. La chanteuse Ivoirienne d’origine Guinéenne a annoncé lors d’une émission télé, son grand retour sur la scène musicale ivoirienne.

« Je prends toujours le temps de comprendre si les gens me réclamaient en Côte d’Ivoire ou pas. A chaque fois que je venais et quand je sors j’essaie de me camoufler un peu pour voir si les gens vont me reconnaître ou pas, j’ai vu que le public Ivoirien n’a jamais oublié Kandet Kanté. Et c’est ça qui m’a donné le courage d’être sur la scène de Variétoscope. J’ai compris que Kandet est toujours là, Kandet est dans l’esprit des Ivoiriens. Kandet est là encore pour donner du plaisir à ses fans. Kandet est là, Kandet va sortir des merveilles, vous n’allez jamais oublier, vous allez plus aimer Kandet d’aujourd’hui que Kandet d’hier. ». a expliqué l’enfant d’Abobo sur le plateau de PPLK.

S’agissant de sa proximité avec Sisko l’argent, son producteur, proche de la politique, l’artiste a dit: « Sisko L’Argent, d’abord c’est mon frère, on se connaît, il y a très longtemps. Donc quand on est parent, on ne mélange pas la politique aux parents. Il n’est pas seulement mon producteur, il est mon frère en même temps le coproducteur de l’artiste Kandet Kanté. Je travaille là avec mon frère. Je l’ai choisis lui parce que c’est quelqu’un qui respecte sa parole, c’est quelqu’un qui connaît son boulot, c’est quelqu’un qui connaît la valeur de l’artiste Kandet Kanté. Je ne vais jamais imposer un homme du pouvoir à mon public et j’ai jamais imposé. Ça été le destin. Être marié à un homme politique, ça été le destin de Dieu ».

Perle Lola

