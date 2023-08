Kim Kardashian a déboursé une fortune pour une IRM qui détecte les cancers

Kim Kardashian a subi une IRM du corps entier qui a coûté 2 500 dollars.

La fondatrice de SKIMS affirme que l’appareil Prenuvo, qui peut détecter 500 anomalies et maladies, lui a “sauvé la vie” et “a vraiment sauvé la vie” de certains de ses amis.

À côté d’une photo d’elle près de la machine en question, elle a écrit sur Instagram : “J’ai récemment fait ce scanner @prenuvo et je devais vous parler de cette machine qui sauve des vies. Le scanner corporel Prenuvo a la capacité de détecter le cancer et les maladies telles que les anévrismes aux premiers stades, avant que les symptômes ne se manifestent. C’est comme si on passait une IRM pendant une heure, sans radiations. Il a vraiment sauvé la vie de certains de mes amis et je voulais juste le partager.”

Kris Jenner, la mère de Kim, a passé le scanner pour son anniversaire parce qu’elle voulait s’assurer qu’elle vivrait “pleinement” comme sa mère de 88 ans, Mary Jo “MJ” Shannon.