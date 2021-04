Kim Kardashian aurait selon des fans déjà retrouvé l’amour avec un journaliste américain

Alors que la procédure du divorce avec le rappeur Kanye West démarrée depuis le mois de février suit son cours, Kim Kardashian est soupçonnée déjà d’être en couple avec un célèbre journaliste de CNN.

Le divorce de Kim Kardashian et du rappeur Kanye West démaré il y a quelques mois fait l’effet d’un véritable séisme pailleté sur la planète people. Le couple le plus célèbre du monde a décidé de mettre fin à leur idylle après sept ans de mariage. Le rappeur a déposé sa réponse à la demande de divorce de son épouse. D’après les informations révélées lundi 12 avril, Kanye West réclame la garde partagée de leurs quatre enfants, North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (bientôt 2 ans).

Pendant que la procédure du divorce suit son cours, on dirait que Kim Kardashian ne pense pas garder pendant longtemps le titre du célibataire. C’est du moins ce qu’on peut retenir de la rumeur qui fait grain de moule sur les réseaux sociaux actuellement. Kim Kardashian aurait, selon certains fans déjà retrouvé l’amour.

En effet, les rumeurs courent partout que la femme d’affaires et star de télé-réalité aurait débuté une romance avec un journaliste américain, Van Jones. L’homme de 52 ans également avocat de formation, militant pour les droits civiques et la protection de l’environnement serait le nouveau remplaçant du rappeur Kanye West.

Très complices, Kim et le journaliste se sont rencontrés en 2018 lors d’une conférence sur la situation carcérale des États-Unis. Van Jones était même alors apparu dans un épisode de L’Incroyable famille Kardashian. Certains fans ont cru d’ailleurs apercevoir regards complices et sourires en coin entre ces eux suite aux dernières photos publiées par la brune incendiaire sur Instagram.

