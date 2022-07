Kim Kardashian et les efforts qu’elle fait pour que sa relation avec Pete Davidson fonctionne￼

Apparemment, la femme d’affaires de 41 ans est très amoureuse du comédien et fait tout ce qu’il faut pour être avec lui, peu importe le prix.

Kim Kardashian semble très amoureuse de Pete Davidson et bien qu’en ce moment ils soient éloignés l’un de l’autre en raison de leurs multiples engagements professionnels, elle s’efforce chaque jour de faire fonctionner leur relation.

Tout comme cela s’est produit le week-end dernier lorsque la mondaine s’est rendue en Australie à bord de son jet privé pour rendre visite à son petit ami , qui tourne son dernier film avec Orlando Bloom.

«Ils sont tous les deux extrêmement occupés par le travail, mais ils font tous les deux des efforts constants pour s’assurer qu’ils se voient et passent du temps ensemble de manière relativement constante, même si cela signifie voler des milliers de kilomètres pour être ensemble», a déclaré une source proche du dit la femme d’affaires .

Kim Kardashian n’est pas seulement prête à faire de longs voyages pour être avec son amant, mais à distance elle lui envoie constamment des messages ou passe des appels vidéo pour rattraper son retard sur leurs affaires et ils n’arrêtent pas de dire à quel point ils s’aiment.

«Kim soutient Pete en gardant un œil sur lui, en le surveillant et en lui envoyant des SMS et FaceTime quand ils sont séparés», a-t- elle ajouté.

«Elle a ses propres façons de le faire se sentir spécial, et elle fait définitivement connaître sa présence dans sa vie . Ils ont une chimie incroyable et peuvent à peine se tenir la main quand ils sont ensemble en personne», a expliqué la source.

Pete Davidson veut avoir des enfants avec Kim Kardashian

Pour la propriétaire de SKIMS, cette relation n’est pas temporaire , comme beaucoup l’ont spéculé, elle est persuadée qu’elle veut continuer avec lui car c’est un homme très drôle qui a réussi à avoir une bonne alchimie avec ses enfants.

Bien qu’il y a quelques jours, il a été révélé que l’ancienne star de Saturday Night Live envisageait d’avoir des enfants très bientôt, pour l’instant, le couple se concentre sur le renforcement de leur lien affectif.

«Pete veut vraiment être père et lui et Kim en ont parlé, mais ils se concentrent sur la construction de leur relation en ce moment.»

Selon l’informateur, une fois l’enregistrement terminé, Pete Davidson prévoit de faire un voyage très spécial avec Kim, car ils s’apprêtent à fêter un an de relation.

Melv

Comments

comments