Kim Kardashian : ‘’Je ferais tout pour récupérer l’ancien Kanye West’’

La saison trois de la télé-réalité de The Kardashian sera bientôt diffusée sur les chaînes de télévision américaines. Avant la diffusion de cette émission de la famille Kardashian, une séquence a montré une Kim Kardashian très affectée par la rupture avec son ex-mari.

Kim Kardashian est prête à tout pour reconquérir Kanye West

Le rappeur américain, Kanye West, et la star de la télé-réalité, Kim Kardashian, ont passé plus de dix ans ensemble. Mais en 2021, la femme d’affaires américaine a demandé le divorce.

Les onze ans d’amour des deux célébrités ne s’oublient pas si facilement pour Kim Kardashian. Cette dernière continue de ressentir des sentiments pour son ex-mari.

Dans la nouvelle saison de la télé-réalité The Kardashian, la fondatrice et patronne de Skims, a encore évoqué la rupture avec son ancien époux alors que ce dernier s’est marié secrètement à Bianca Censori.

La séquence de l’émission qui a été diffusée, présente Kim Kardashian en larmes, en train de parler de Kanye West.

‘’C’est tellement différent de la personne que j’ai épousée. C’est lui que j’aimais et c’est de lui que je me souviens. Je ne le reconnais plus, ce n’est plus l’homme que j’ai épousé en 2014, il a tellement changé, je ferais tout pour récupérer l’ancien Kanye West’’, dit-elle.

L’homme d’affaires américain, après sa rupture avec la bimbo de 42 ans, s’était mis à la provoquer sur la toile avant de se confondre en excuses.

‘’C’est la mère de mes enfants et je m’excuse pour le stress que je lui ai causé. Même dans ma frustration parce que Dieu m’appelle à être plus fort. J’ai besoin que cette personne soit moins stressée.

Et qu’elle soit au mieux, saine d’esprit, et aussi calme que possible pour être capable d’élever les enfants à la fin de la journée. Même à ce jour, je donnerai toujours des conseils à Kim sur des choses qui peuvent l’aider. Parce que cela va aider les enfants’’, avait-il souligné.

Kanye West et Kim Kardashian ont eu ensemble quatre enfants qui ont respectivement dix, huit, cinq et quatre ans.