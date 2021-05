Kouya Gnépa dit ”Gbi de Fer” : ayons du respect pour la tenue que porte nos hommes du corps

Suite au scandale du Taxi qui a trimballé sur la voie publique un Policier en service, Gbi de Fer, choqué, est monté au créneau pour pousser un gros coup de gueule.

Le Lundi dernier, la toile a été inondée par l’image d’un Policier ivoirien agrippé sur le capot d’un Taxi. L’agent en service fut trimballé en plein trafic routier, de la commune du Plateau à Treichville, où le conducteur a été appréhendé.

Exprimant son indignation face à cette attitude qu’il qualifie «d’indiscipline notoire», l’humoriste et critique Gbi de Fer s’est insurgé vigoureusement contre l’acte du conducteur de Taxi: «Quelle inconscience, c’est vraiment insensé. Les cas d’indiscipline des chauffeurs, la Côte d’Ivoire est parmi les premiers en Afrique de l’Ouest. Voyez-vous aujourd’hui dans certaines ambassades ici en Côte d’Ivoire, les représentations diplomatiques exhortent leurs ressortissants à faire beaucoup attention aux chauffeurs à Abidjan, où il y a trop de cas d’indiscipline dans la conduite. Une situation qui continue d’endeuiller beaucoup de familles sur nos routes», a vivement dénoncé Le Chef du Djely Théâtre d’Abidjan.

Gbi de Fer ne décolère pas: «Pourquoi un chauffeur de Taxi peut se permettre de trimballer sur la voie publique un agent des forces de l’ordre en fonction, pour un simple contrôle de routine. Et le Policier est obligé de s’agripper solidement à la voiture pour ne pas se faire écraser. Je dis non, ce n’est pas du tout intelligent. Ayons un peu de respect pour la tenue que portent nos hommes du corps», lance Général Gbi, qui clame justice: «Il faut que notre justice soit ferme sur ce genre d’actes. C’est une bonne chose que ce chauffeur de Taxi ait été appréhendé. Il va donc devoir répondre de ses actes. Il faut que la justice tape dur pour que cette sentence serve d’exemple et puisse interpeller les uns et les autres», a martelé Kouya Gnépa dit Gbi de Fer via le site WWW.VIBERADIO.CI.

Enzo Dia

