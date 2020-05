La Belle Mère du Général Makosso ne l’a jamais aimé et ne l’aimera jamais

Deux mois après la mort de sa femme, Makosso organise un direct ce jour et fait de graves révélations sur sa belle famille. Le Général Makosso a révélé n’avoir jamais eut et ne n’aura l’amour de sa Belle Mère et de sa belle famille.

“Ma belle mere ne m’a jamais aimé et elle ne m’aimera jamais. Elle meme me l’a deja dit

Alors vous qui me demandez pourquoi elle n’etait pas chez moi pour le deuil de mon epouse, comment voulez vous que je force une personne qui ne m’aime pas à venir chez moi.

Depuis que Tatiana est decedée aucun membre de sa famille n’a pris le telephone pour appeler mes enfants, ni m’appeler.

Mais je suis là plus fort que jamais..

Tout ce qu’ils ont trouvé à faire c’est de m’accuser d’etre responsable de la mort de ma femme….

Demain je serai à l’Emission PEOPLEMIK DE LA3 pour vous donner plus amples explications”. Dixit Le Général Makosso.

Sapel Moné

