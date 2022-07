La chute énorme de Will Smith après sa gifle à Chris Rock￼

Dans les mois qui ont suivi la célèbre gifle des Oscars, Will Smith a perdu des milliers de followers par jour sur Instagram, tandis que le comédien Chris Rock n’a cessé de gagner du terrain.

Selon des données récentes, Will Smith a perdu 256 110 abonnés sur Instagram au cours du mois dernier, soit une moyenne de 8 000 par jour. La gifle désormais célèbre est associée à cette baisse de popularité. Rock a fait une blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, lors de la cérémonie de remise des prix, obligeant son mari à monter sur scène et à frapper le comédien.

Alors que Smith a gardé un profil très bas depuis l’incident de mars, Rock a lancé une tournée aux États-Unis et devrait jouer dans le prochain film, Amsterdam. Rock compte 6 millions d’abonnés sur Instagram, contre 64,1 millions pour Smith. Selon Newsweek, Smith a amassé 2,1 millions de followers en avril après en avoir gagné 4,9 millions fin mars (après les Oscars). Mais il en a perdu 256 110 en juin et 193 128 en mai.

Après l’incident, Rock a amassé 1 million 155 773 abonnés en fin mars. Il a ensuite ajouté 261 230 abonnés en avril, 63 463 en mai et 62 606 en juin. Le comédien publie fréquemment, discutant fréquemment de sa prochaine tournée Ego Death et d’autres projets à venir. Smith, quant à lui, n’a pas mis à jour son compte depuis mars, lorsqu’il s’est excusé auprès de Rock et a publié une déclaration concernant la gifle.

