La fabuleuse histoire de Louis Armstrong

Nous vous proposons de lire la fabuleuse histoire Louis Armstrong le garçon de 7 ans qui a gravis les échelons et a marqué l’histoire de l’Humanité.

Une famille juive Karnofsky, qui a immigré de Lituanie aux États-Unis, a eu pitié du garçon de 7 ans et l’a amené chez eux. Il y séjourna et passa la nuit dans cette maison familiale juive, où, pour la première fois de sa vie, il fut traité avec gentillesse et tendresse. Quand il est allé se coucher, Mme Karnovski lui a chanté des berceuses russes, qu’il a chantées avec elle. Plus tard, il a appris à chanter et à jouer plusieurs chansons russes et juives. Au fil du temps, ce garçon est devenu presque le fils adoptif de cette famille. M. Karnofsky lui a donné de l’argent pour acheter son premier instrument de musique, comme c’était la coutume dans les familles juives. Plus tard, lorsqu’il est devenu musicien et compositeur professionnel, il a utilisé ces mélodies juives dans des compositions telles que St. James’s Hospital et Go Down Moses. Le petit garçon a grandi et a écrit un livre sur cette famille juive, qui l’a adopté en 1907. Et parlait fièrement le yiddish couramment. En mémoire de cette famille et jusqu’à la fin de sa vie, il portait l’étoile de David et disait que dans cette famille il avait appris « à vivre une vraie vie et la détermination ». Le nom de ce petit garçon était Louis Armstrong.

Sapel MONE

Comments

comments