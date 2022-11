La femme de Casemiro, «agacée» par l’obsession du joueur pour le football

Le footballeur brésilien a assuré que «chez lui il n’y a que du football» et qu’il regarde ses propres matches entre trois et quatre fois pour les analyser.Carlos Henrique Casemiro commence à ouvrir une brèche à Manchester United. Le quintuple champion de la Ligue des champions, depuis la pause de l’équipe nationale, a considérablement accru sa présence sur le green et a été titulaire lors des trois derniers matchs de l’équipe dirigée par Ten Hag.Jeudi soir, il a même failli signer ses débuts de buteur pour les Red Devils avec un superbe but contre Omonia Nicosia, mais son tir est allé légèrement haut.

Le milieu de terrain brésilien est un travailleur infatigable et ses efforts sont récompensés. Et c’est que son obsession pour le football et l’amélioration de ses performances est telle que son partenaire commence à en avoir marre.

«Je les regarde beaucoup et j’aime ça. Je pense que je regarde mes matchs trois ou quatre fois. C’est la façon dont vous apprenez et vous développez en corrigeant les erreurs. Je pense que c’est la clé pour continuer à évoluer dans le football», a-t-il déclaré.

«Je regarde beaucoup de football. J’aime. Ma femme s’énerve un peu parce qu’à la maison il n’y a que du football. Le football est ma passion, c’est mon âme, et je pense que cela a été la clé de mon succès. Je adore le football. J’adore regarder le football.»

