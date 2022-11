La grande frustration de Jennifer Aniston : «J’aurais tout donné…»

L’actrice américaine a avoué qu’elle avait essayé de tomber enceinte, mais n’y était pas parvenue : «J’essayais tout.»Jennifer Aniston est devenue la nouvelle image de couverture du magazine ‘Allure’, à qui elle a accordé l’une de ses interviews les plus sincères, abordant des sujets aussi personnels que la maternité, qui l’ont conduite sur le chemin de l’amertume tout au long de sa longue carrière professionnelle.Et c’est que l’actrice de ‘Friends’ a dû faire face à une mer de rumeurs de grossesse à différentes étapes de sa vie. Quelques rumeurs qui ont soulevé des doutes pour elle aussi, qui a bien essayé d’avoir des enfants : «J’ai bien essayé de tomber enceinte. C’était un chemin, celui d’avoir des enfants, plein de défis».

Au grand étonnement de son intervieweur alors qu’elle ne connaissait pas la nouvelle, l’actrice a assuré que «personne» n’était au courant : «Toutes ces années et années et années de spéculations… Ils ont rendu ça vraiment difficile.»«Je suivais des traitements de FIV, je buvais même des thés chinois, peu importe… J’essayais tout. Et j’aurais donné n’importe quoi parce que quelqu’un m’avait dit : «Congelez vos œufs. Faites-vous plaisir’. Mais vous n’y pensez pas, aussi simple que cela. Alors me voilà maintenant. Le navire a appareillé», a ajouté Jennifer Aniston.

Mais l’interprète n’a pas voulu en rester là, mais a aussi voulu dire la vérité sur les rumeurs selon lesquelles sa séparation d’avec Brad Pitt était due au fait qu’elle ne voulait pas avoir d’enfants :«C’étaient des mensonges et des gros. Déjà sur le fait que la raison pour laquelle mon mari m’a quitté, pourquoi nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c’était parce que je n’allais pas lui donner d’enfant…».

Soulagé après tout

Maintenant, des années après toutes ces rumeurs et après avoir essayé de tomber enceinte, l’actrice est claire sur le fait qu’elle se sent «soulagée»: «J’ai un total de zéro regret. En fait, je me sens un peu soulagé de ne plus entendre le « puis-je les avoir ? Je n’ai même plus besoin d’y penser»

«Maintenant, je me sens mieux que jamais, encore plus que lorsque j’avais la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine. [Les femmes] doivent arrêter de se dire des choses horribles. Parce que tu auras 65 ans un jour et ce que tu devras penser sera : ‘Eh bien, j’étais super à 53 ans’», a-t-il conclu.

