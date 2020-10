La Miss Côte d’Ivoire 2020 se prononce pour la première fois après son élection

La Miss Côte d’Ivoire 2020 parle pour la première fois après son élection.

Hier a eu lieu la remise des lots pour l’élection de miss Côte d’Ivoire 2020 et je n’arrive toujours pas y croire : Je suis Miss Côte d’Ivoire 2020 !

Je me rappelle avoir regardé les élections de Miss Côte d’Ivoire dans le passé à la télé et j’étais émerveillée de voir toutes ces belles Miss Côte d’Ivoire.

La fin du discours d’Andrea Kakou Miss Côte d’Ivoire 2015 m’avait particulièrement marquée lorsqu’elle avait cité le célèbre écrivain Paulo Coelho: « c’est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante ». 5 ans après j’ai enfin réalisé ce rêve et je fais partie de cette prestigieuse famille de Miss Côte d’Ivoire grâce à vous !

Merci encore pour tout !

Comme on dit chez moi en baoulé « Moh klwa oh ».

Ce mandat j’aimerais qu’on le fasse tous ensemble. Car autant vous m’avez aidé à devenir votre miss, autant je compte sur vous pour me soutenir tout le long de mon mandat.

Je vais essayer de communiquer le plus possible avec vous et aussi je compte sur vous pour vos remarques constructives. Je reste convaincue que personne n’est parfait et qu’il existe toujours une possibilité en chacun de nous de s’améliorer et de devenir la meilleure version de soit même .

Ce pari je souhaite le réaliser avec vous. J’aimerais qu’au terme de ce mandat on puisse le dire ensemble: WE MADE IT!!!

Bonne journée à tout le monde et je vous aime” dixit Marilyne Kouadio .

Sapel MONE

