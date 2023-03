La nouvelle photo de Shakira qui critique Clara Chía

Shakira envoie non seulement des indices à Piqué à travers les paroles de ses chansons, mais aussi à travers ses réseaux sociaux. Sa dernière publication sur Instagram est un selfie auquel le mot «Clair-obscur» a été placé en guise de description.

Le post de Shakira fait un boom sur les réseaux. À l’heure actuelle, il compte déjà plus de 2,3 millions de j’aime et plus de 30 000 commentaires, dans lesquels vous pouvez lire des messages tels que : «Reine des allusions que nous comprenons tous», «Shakira, tu veux voir le monde brûler», «Tu es plus belle que jamais, à tous points de vue». Pour d’autres commentaires : «Piqué a aimé ça».

Beaucoup ont également souligné que le mot «clair-obscur» est un mot italien qui signifie «lumière et obscurité» et qu’il décrit parfaitement le selfie que la star de la musique a posté, où une partie de son visage est illuminée, tandis que l’autre est ombragée. Pour les rumeurs, cela serait un message envoyé à Clara Chía qui croit avoir trouvé l’amour idéal, alors que c’est le contraire.