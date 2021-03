La réalisatrice et productrice Akissi Delta fête ses 61 ans

Akissi Delta de son vrai nom Loukou Akissi Delphine est une actrice ivoirienne d’ethnie baoulé née à Dimbokro le 5 mars 1960. Également réalisatrice et productrice, elle est notamment connue pour la série ivoirienne à succès << Ma famille >> .

Akissi Delta est autodidacte , elle n’a jamais mis les pieds à l’école, même quand elle quitte son Dimbokro (centre de la Côte d’Ivoire) natal pour vivre avec l’une de ses tantes à Abidjan. À ce propos voici ce qu’elle dit :

« Ma tante m’a appris à parler français et surtout la politesse. Les gens se servent sciemment du fait que je ne sois pas allée à l’école pour me faire croire que je ne comprends rien à rien. Alors que ce n’est pas le cas. Je me sens donc incomprise et ce n’est pas agréable surtout que je me sais capable de choses que certains munis de tous leurs diplômes ne sauraient faire ».

Akissi Delta effectue plusieurs petits boulots dont celui de servante . Cependant sa rencontre avec Léonard Groguhet, un monument du cinéma ivoirien va changer sa vie à tous jamais . Car elle intègre la série mythique des années 80-90 ” Comment ça va ”

À parti de là , elle joue pour des réalisateurs africains, Henri Duparc et Roger Gnoan Mbala . Outre << Ma famille >> dans laquelle elle joue , elle réalise aussi une autre série télévisée, Le secret d’Akissi inspirée de sa propre vie . En 2016, reprenant la trame de « Ma famille », elle tourne une nouvelle série intitulée « Ma grande famille ».

le cinéma n’est pas sa seule passion car elle aime la confection de vêtements pagnes notamment .

Souhaitons joyeux anniversaire à cette grande dame de la culture ivoirienne qui fête aujourd’hui ses 61 ans .

