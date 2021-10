“La richesse c’est d’abord la capacité à créer des richesses” Bill Gates

Il y’a quelques années j’ai assisté à une conférence aux États-Unis sur l’investissement et la finance. L’un des orateurs était Bill Gates et lors de la phase de questions-réponses, je lui ai posé une question qui avait fait rigoler tout le monde

Si Lui, l’homme le plus riche du monde pouvait accepter que sa fille épouse un homme pauvre ou modeste. Sa réponse à transformé quelque chose en moi.

Bill

D’abord, comprenez que richesse ne signifie pas avoir un compte en banque bien rempli.

La richesse c’est d’abord la capacité à créer des richesses.

Exemple : Quelqu’un qui gagne à la loterie ou aux jeux de hasard. Même s’il gagne 100 millions n’est pas un homme riche : C’est un homme pauvre avec beaucoup d’argent, c’est la raison pour laquelle 90% des millionnaires du loto redeviennent pauvre au bout de 5 ans.

Vous avez aussi des gens riches qui n’ont pas d’argent. Exemple, La plupart des entrepreneurs.

Ils sont déjà sur la voie de la richesse même si ils n’ont pas d’argent, car ils sont entrain de développer leur intelligence financière et c’est ça la richesse.

En quoi les riches et les pauvres sont différents :

Pour faire simple : Le riche peut mourir pour devenir riche, tandis que le pauvre peut tuer pour le devenir.

Si vous voyez un jeune qui décide de se former, d’apprendre de nouvelles choses, qui essaye de s’améliorer en permanence, sachez que c’est un homme riche.

Si vous voyez un jeune qui pense que le problème c’est l’état, et qui trouve que les riches sont tous des voleurs et qui critiquent sans cesse, sachez que c’est un homme pauvre.

Les riches sont persuadés qu’ils ont juste besoin d’une information et d’une formation pour décoller, les pauvres pensent que les autres doivent leur donner de l’argent pour décoller.

En conclusion, quand je dis que ma fille n’épousera pas un homme pauvre, je ne parle pas d’argent. Je parle de la capacité à créer des richesses de cet homme.

Excusez moi pour ce que je vais dire, mais la plupart des criminels sont des gens pauvres. Quand ils sont devant de l’argent, ils perdent la tête, c’est la raison pour laquelle ils volent, braquent etc…

Pour eux, c’est une grâce car ils ne savent pas comment ils pourraient gagner de l’argent par eux même.

Un jour, le vigil d’une banque a retrouvé un sac rempli d’argent, il a pris le sac et est parti le remettre au Directeur de la banque.

Les gens ont traités ce monsieur d’idiot, mais en réalité ce monsieur était juste un homme riche qui n’avait pas d’argent.

1 an plus tard, la banque lui a offert un poste de réceptionniste, 3 ans plus tard il était chargé de clientèle et 10 ans après, il gère la direction régionale de cette banque, il manage des centaines d’employés et ses bonus annuels dépassent le montant qu’il aurait pu voler.

La richesse, c’est d’abord un état d’esprit mon Ami.

Perle Lola

