La star de "Phénomène Raven" pense être vraiment voyante

Raven-Symoné pense qu’elle est réellement médium.

L’actrice de 37 ans s’est fait connaître du public en jouant le rôle principal d’une adolescente médium dans la sitcom de Disney Channel “Phénomène Raven” et elle affirme aujourd’hui qu’elle peut “lire l’énergie” des gens dans la vie réelle et qu’elle peut se rendre compte quand quelque chose va lui arriver.

Lors de l’émission “The Best Podcast Ever”, aux côtés de sa femme Miranda Maday, elle a déclaré : “Je crois aux médiums, le jeux de mots est voulu ! J’y crois vraiment. Je crois que les humains ont la capacité dans leur cerveau de puiser dans les champs d’énergie qui permettent à la vérité de se connecter lorsque vous savez comment la traduire correctement. Je peux entrer dans une pièce et lire l’énergie dans le plan psychique, parce que ce n’est pas sur un plan physique, matériel ! Il m’arrive de regarder fixement une scène qui m’arrive ou qui va m’arriver dans une autre dimension et je me dis : ‘Yo, c’est bizarre'”.