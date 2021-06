L’acteur d’origine britannique Wentworth Earl fête aujourd’hui ses 49 ans

De son véritable nom Wentworth Earl Miller III plus connu sous le nom de Michael Scofield est un acteur américain d’origine britannique . Il s’est révélé au monde entier à travers la célèbre série ” Prison Break ” dans laquelle il joue le rôle de Michael Scofield. La série, un véritable succès mondial a marqué toute une génération de téléspectateurs et téléspectatrices avec ses 5 saisons. Michael Scofield est un jeune ingénieur qui tente par tous les moyens de libérer de prison son frère Lincoln Burrows incarné par l’acteur Dominic Purcell. Pour se faire, il échafaude des plans ingénieux allant jusqu’à tatouer le plan de la prison sur tout son corps.



Mais pour des raisons personnelles , l’acteur refusera de rembobiner pour une saison de plus . En effet, l’homme serait en réalité gay . D’ailleurs il a décidé de mettre sa notoriété au service de la communauté LGBT . Wentworth Earl Miller III est né le 2 juin 1972 à Chipping Northon ( Angleterre ) mais c’est au États-Unis d’Amérique qu’il grandit, plus exactement dans le quartier new-yorkais de Brooklyn, où son père est assistant du procureur et sa mère enseignante spécialisée. Ensuite, sa famille s’installe à Sewickley en Pennsylvanie. Certes il a tourné dans plusieurs films, séries et publicités pour de grandes marques mais aucun n’a atteint le succès de ” Prison Break ” . L’acteur fête aujourd’hui ses 49 ans .

Nous lui souhaitons Joyeux anniversaire .

