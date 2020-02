l’actrice nigériane Tonto Dikeh traduite en justice par son ex-mari

L’actrice de Nollywood, Tonto Dikeh, est poursuivie en justice par son ex-mari, Olakunle Churchill qui lui réclame 500 millions de nairas pour son interview explosive réalisée en mai 2019.

Tonto avait révélé des détails choquants de son mariage de courte durée avec Churchill, un homme d’affaires, dans une série YouTube en trois parties publiée en mai 2019.

Dans la série de vidéos intitulée «The Evidence», l’actrice a fait des révélations provocantes et inculpantes contre son ex-mari. Elle a déclaré que certaines réclamations font partie des raisons pour lesquelles elle a décidé de mettre fin à son mariage, dans lequel elle a donné naissance à un fils, King Andre Churchill.

Elle a également allégué que Churchill est dans la cyber-fraude, communément appelée Yahoo Yahoo au Nigeria. Selon elle, elle a découvert qu’il était un fraudeur d’internet lorsqu’elle l’a surpris vêtu d’un tissu rouge, entouré de bougies rouges avec un ordinateur portable placé sur ses genoux.

L’actrice a en outre affirmé que, contrairement aux spéculations répandues selon lesquelles Churchill était lié à l’ancien président Olusegun Obasanjo, son père était le jardinier de M. Obasanjo.

Suite à la série de révélations faites dans les vidéos virales, Churchill a saisi une Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale, Abuja, pour demander réparation de la part de Tonto.

Dans les documents judiciaires obtenus, le tribunal a sommé Tonto de l’avertir que si elle ne se présentait pas au tribunal 14 jours à compter du 10 décembre 2019, il pourrait procéder au jugement même en l’absence de l’accusée (Tonto).

Les 1er et 2e demandeurs, respectivement Churchill et Big Church Foundation, affirment que «la série d’allégations, d’assertions et d’accusations malveillantes et fallacieuses par le biais de campagnes médiatiques et de publications par Tonto Dikeh et son groupe caritatif étaient diffamatoires».

Ils ont également déclaré que les allégations étaient sans fondement et parrainées pour ternir et endommager l’image et son ambition politique du demandeur d’asile.

Churchill a déclaré qu’il aurait pu informer Tonto de son intention de se présenter à la Chambre des représentants de sa circonscription.

En avril 2019, Churchill a adressé une pétition à l’inspecteur général de la police, Mohammad Adamu, pour sa querelle avec l’actrice.

Il a accusé son ancienne épouse de falsification de documents et de vente illégale de son véhicule SUV Toyota Prado d’une valeur de 22 millions de nairas.

On ne sait pas si Tonto a déposé sa réponse devant le tribunal. Les appels vers son numéro de téléphone connu n’ont pas aboutis et aucun SMS n’a été répondu.

«Peu après le dépôt de la plainte en décembre, un huissier de justice s’est rendu au domicile d’Abuja de Tonto pour lui signifier les papiers, mais ne l’a pas rencontrée. Il est rentré chez elle fin janvier et a réalisé qu’elle était hors du pays », a Churchill.

L’affaire sera entendue le mardi.

Le drame conjugal persistant entre les deux parties a pris une autre tournure en janvier 2018 après que Churchill aI déposé une plainte contre Tonto devant le tribunal de la famille du tribunal d’instance de Lagos.

Il contestait la décision de Tonto de présenter leur fils, King, dans une émission de téléréalité.

Selon lui, le but de l’émission est d’exploiter son fils pour des gains financiers et d’exposer la vie du petit garçon à une période où il ne peut pas prendre de décision pour lui-même. Selon lui, la production est entièrement un contenu adulte.

La télé- réalité appelée “King Tonto” produite par Linda Ikeji Media Limited et mettant en vedette King Andre n’a pas pu être diffusée.

Tonto avait décidé de dévoiler sa vie à tous pour une nouvelle émission de téléréalité intitulée «King Tonto».

Tonto et Churchill se sont rencontrés en 2015 à l’Escape Nightclub de Lagos lors de la fête d’anniversaire du frère de ce dernier. Tonto est tombée enceinte six mois après leur rencontre et ils ont organisé un mariage traditionnel glamour le 29 août 2015, dans la ville natale de Tonto, Rumukani à Rumukwuta, dans l’État de Rivers.

S’exprimant lors d’une interview à l’époque, Tonto a expliqué pourquoi elle ne s’était pas mariée à l’église.

Elle a dit: «Il n’y a pas eu de mariage blanc parce que j’étais enceinte, j’étais également enceinte quand j’ai fait mon mariage traditionnel, ce qui était un grand secret. Ma famille était vraiment excitée et heureuses pour moi parce que c’est tout ce qu’ils ont toujours voulu. Je craignais d’être actrice et la question était de savoir si j’allais jamais me marier. »

En février 2017, la star de Nollywood a confirmé qu’il y avait des fissures dans le mariage.

En juin 2017, le père de Tonto a retourné la dot à son ex-gendre.

Tonto, 34 ans, qui a subi une opération esthétique très médiatisée qui, selon elle, a coûté 5 millions nairas, a parlé ouvertement de son mariage.

Elle a également déclaré en 2018 qu’elle espérait se remarier un jour

afrikmag.com

