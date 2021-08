L’artiste Nash explique sa rupture avec son copain Guyzo

La rappeuse ivoirienne Nash, de son vrai nom Natacha Flora Sonloué était sur les antennes de NCI ce lundi 17 août 2021, dans l’émission “ça se passe ici”. L’artiste a expliqué sa rupture avec son copain Guyzo car selon elle, il avait enceinté une fille.

“J’ai présenté mon amoureux à la Côte d’Ivoire au cours d’une émission. Il n’était pas chanteur quand j’étais avec lui, c’est quelqu’un que j’ai aidé à rentrer dans le showbiz. Sa première soirée c’était à la Rue princesse, c’était son test. J’étais derrière, j’ai donné mon répertoire et j’ai invité tous mes parrains qui l’ont reçus”, a témoigné Nash sur les antennes de la chaîne NCI.

“Je ne voulais pas un gars du showbiz mais il voulait faire quelque chose. Quand j’ai fini de le présenter à la télé, quelque temps après, j’ai appris qu’il a enceinté une fille. J’ai vu. Je l’aimais mais je suis partie. Je lui ai dit que je ne peux accepter cette humiliation parce que mes parents le connaissaient”, a-t-elle fait savoir.

Ajoutant : “J’avais la haine et un jour, il m’a appelé pour me demander de libérer mon cœur parce qu’à cause du mal qu’il m’a fait, ses choses n’avancent pas. C’est ainsi que je lui ai pardonné. Entre temps j’avais rencontré un autre homme”.

Pour rappel, Nash a traversé des périodes très difficiles. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le lundi 21 décembre 2020, l’artiste a crié son ras-le-bol sur des rumeurs de certains internautes qui l’ont traitée lesbienne.

“Cest mauvais d’être une artiste de Côte d’Ivoire ? Je mène des actions sociales à fonds propres, vous ne communiquez jamais sur ce sujet, mais vous avez pour habitude de me salir lorsque vous en avez l’occasion. Je suis fatiguée des méchancetés gratuites”, avait signifié la go cracra du djassa en pleure dans la vidéo.

Ivoir’Soir.net

