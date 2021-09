le comédien Boukary devient un animateur à la télé, voici son émission

Connu pour être l’un des plus talentueux artistes humoristes de Côte d’Ivoire, Boukary vient d’ajouter une corde à son arc en devenant animateur d’une émission télévisée

L’artiste comédien Boukary est désormais animateur d’une émission télé dénommée « Tu me connais? ». Ce programme sera diffusée à partir du 20 septembre 2021 sur A+ ivoire. Chaque soir, Boukary recevra des couples de tous les âges qui tenteront de prouver qu’ils se connaissent à la perfection. Il y a des rubriques telles que « Maga tapé » qui consiste à bander les yeux d’un participant en lui demandant de reconnaître le dos de son conjoint. « Jeu de complicité » est une rubrique aussi enflammée.

« Tu me connais ? » permettra aux téléspectateurs de rire aux éclats. « On s’amuse et on s’amuse bien avec les couples. C’est pour montrer aux couples qui nous suivront depuis la maison, comment communier » a expliqué l’animateur Boukary. Il invite par ailleurs les Ivoiriens à suivre cette émission à la fois ludique et didactique.

Elvis GOUZA

