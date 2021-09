Le corps de Skelly disputé par ses familles paternelle et maternelle

La dépouille mortelle de la star du Coupé-Décalé SKelly, qui est en conservation dans une morgue de Bouaké, fait objet de polémique. Le corps est en train d’être disputé par ses familles paternelle et maternelle.

Décédé le 25 Août dernier à Bouaké dans sa 42e année, l’enfant prodige du village de Konankan’kro, feu Skelly est au centre d’une grosse dispute en ce moment. Une semaine après sa disparition, un bras de fer s’est engagé entre ses familles maternelle et paternelle autour de sa dépouille. Conséquence, le programme des obsèques peine à être rendu public.

Reçu sur Viberadio.ci, Eddy Le Rossignol, le demi frère de Skelly a tout déballé sur cette guerre. « Le problème, c’est la famille paternelle de mon frère Skelly. Voyez-vous, la famille Tarègue, du côté des parents paternels de Francis (Skelly), eux ils veulent prendre aujourd’hui les devant des choses dans ces funérailles, alors que quand S Kelly est né, avec la vieille et mes autres frères, côté maternel, on ne les a jamais vus. De son premier jour de vie jusqu’à son décès à l’âge de 42 ans, ni le père ni un frère du défunt, ni les amis de leur famille. Pourquoi attendre sa mort pour se signaler, et chercher à être en première ligne des funérailles », a dénoncé l’auteur du titre « Amah ».

Il a poursuivi en ajoutant : « Aujourd’hui, on est surpris de constater que l’ainé et moi, on prend une décision pour faire une petite réunion entre nous pour donner la date des obsèques, les Tarègue viennent s’interposer. Ils vont même à la morgue de Bouaké, dès les premières heures du décès de S Kelly pour aller se saisir des papiers de la morgue », s’est insurgé Eddy avant de rassurer qu’une « injonction a été faite par notre maman pour qu’ils viennent déposer ces papiers ».

Par ailleurs, selon les propos d’Eddy, les programmes des obsèques de SKelly seront connus le jeudi 2 septembre 2021.

ivoirwebtv

Comments

comments