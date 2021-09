Le mannequin Naomi Campbellle: “succès avait un prix”

Le mannequin jamaïcain-britannique Naomi Campbell a eu une carrière très réussie s’étalant sur des décennies. Mais le mannequin de 51 ans a déclaré que le succès avait un prix car elle devait sacrifier la recherche de l’âme sœur.

Campbell a fait ces commentaires lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait probablement « échangé » pour sa carrière dans une interview récemment publiée par The Cut . «Je dirais que le sacrifice a été celui de trouver l’âme sœur qui vous comprendra, déclare l’ancien top. Vous savez, je suis forte, mais je suis aussi sensible. Je sais que dans les relations, je dois faire des compromis.»

Campbell a eu un certain nombre de relations très médiatisées, mais aucune d’entre elles ne s’est terminée par un mariage.

”J’ai sacrifié la recherche d’une âme sœur pour ma carrière de mannequin réussie ”Naomi Campbell

« Je n’ai plus de problème à me regarder dans le miroir, à faire face et à assumer qui je suis », a-t-elle déclaré en référence à son passé. « Et bien sûr, quand j’étais plus jeune, je ne l’utilisais pas toujours de la bonne manière. Il faut de la croissance.

Bien qu’elle n’ait pas trouvé son âme sœur, Campbell a déclaré qu’elle avait noué des amitiés significatives en cours de route. « J’ai eu des amitiés extrêmement longues qui sont encore très présentes dans ma vie à ce jour 30, 33, 35 ans plus tard. Je suis reconnaissante pour ces personnes dans ma vie. Ils me connaissent mieux que quiconque », a-t-elle déclaré. Campbell a également distingué sa mère pour ses éloges.

« Je suis reconnaissante envers ma mère, notre proximité et sa compréhension. »

Plus loin dans l’interview, Campbell a également félicité Naomi Osaka et Simone Biles pour leur courage à sortir publiquement et de déclarer qu’elles avaient besoin d’une pause sous les projecteurs. « Je sais que cela a dû être si difficile pour ces jeunes femmes de pouvoir enfin sortir et dire: Assez. » Dieu sait qu’il y a des gens dans le passé qui ont souffert et n’ont pas pu sortir », a déclaré Campbell.

« Tout le monde s’attend à ce que tu sois parfait et à chaque fois. J’ai juste des éloges et un respect total, et je suis impressionnée qu’elles aient eu le courage de faire la bonne chose, de prendre soin d’elles-mêmes.

Aujourd’hui, Naomi Campbell avoue avoir renversé ses priorités, se consacrant davantage à ses proches. «Je ne suis pas ici toute seule, avoue celle qui vient de devenir mère pour la première fois. Je veux que mes proches s’épanouissent. On veut protéger ceux qu’on aime.»

Maman pour la première fois d’une petite fille, née en mai 2021, Naomi n’a jamais révélé l’identité du père de l’enfant. Selon le «Sun», il s’agirait d’un Américain avec lequel elle sort depuis près de deux ans.

Malgré tout, le mannequin a aimé plusieurs hommes célèbres, dont Adam Clayton, bassiste de U2, avec lequel elle s’était brièvement fiancée, en 1993. La belle a aussi vécu des romances avec Leonardo DiCaprio, Usher, Diddy, Robert De Niro, Skepta ou encore Liam Payne.

