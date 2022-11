Le moment où Shakira a avoué son amour pour Pique et le FC Barcelone sur scène

Piqué et Shakira étaient au sommet de leur romance. Le couple maintenant séparé s’est rencontré lors de la Coupe du monde d’Afrique du Sud 2010, où Shakira a interprété sa chanson «Waka Waka» lors du concert d’ouverture.Ce fut le coup de foudre entre le footballeur international espagnol et la chanteuse colombienne, et ils devinrent rapidement l’un des couples de célébrités les plus adorés.Au cours de la relation du couple, quand tout allait bien, Shakira a fait plusieurs références romantiques à l’ancien footballeur de Barcelone.

Dans son hit de 2017 «Je suis tombée amoureuse», elle parle par exemple de son engouement pour Pique qu’elle a ressenti après l’avoir rencontré en Afrique du Sud.

Je me suis dit : c’est encore un enfant, mais qu’est-ce que je vais lui faire ? Avec toi j’aurais 10 enfants, commençons par un couple», dit-elle.

En 2011, un an seulement après avoir rencontré Pique à la Coupe du monde, la chanteuse donne un concert au ‘Rock in Rio’ à Rio de Janeiro, devant 100 000 personnes.À un moment donné, Shakira a invité la chanteuse brésilienne Ivete Sangalo sur scène et les deux ont interprété un duo du hit de Jorge Ben Jor, Tropical Country, sorti en 1969.

Le Colombien a remixé une partie de la chanson, en la remplaçant par «Soy del Barça, soy culé», qui signifie en anglais «Je suis un fan du Barca, je suis un Culé». «Culé» est le surnom utilisé pour décrire les supporters du club catalan.

