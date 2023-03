Le montant millionnaire que Vanessa Bryant recevra pour les photos de l’accident de Kobe

Vanessa Bryant est parvenue à un règlement définitif avec le comté de LA à la suite d’un procès concernant des photos de l’accident de Kobe. C’est le montant millionnaire que vous recevrez.

Le 24 août de l’année dernière, le procès pour atteinte à la vie privée entre Vanessa Bryant et le comté de Los Angeles, en Californie, a pris fin. La veuve de Kobe a déposé une plainte alléguant que certains officiers ont pris et partagé des photos de son défunt mari et de sa fille.

Le jury a constaté que le département du shérif du comté de Los Angeles (LASD) et le service d’incendie (LAFD) avaient partagé des photos des corps des proches de Vanessa et de son co-plaignant Chris Chester. Ce faisant, ils ont envahi leur vie privée et causé une détresse émotionnelle.

Vanessa Bryant a initialement reçu 15 millions de dollars. Cependant, six mois plus tard, elle est parvenue à un règlement définitif avec le comté de Los Angeles au sujet des photos divulguées de l’accident d’hélicoptère qui a tué son mari et sa fille Gianna Bryant.

Le montant millionnaire que Vanessa Bryant recevra après avoir poursuivi pour des photos de l’accident de Kobe

Bryant a accepté un paiement de 28,85 millions de dollars du conseil de surveillance du comté de Los Angeles. Le règlement comprend les réclamations de Vanessa et couvre toutes les réclamations futures d’elle et des filles de Kobe, Natalia, 20 ans, Bianka, 6 ans et Capri, 3 ans.

Le règlement est toujours «soumis à l’approbation du tribunal» pour les enfants mineurs. De plus, toutes les personnes impliquées paieront leurs propres frais juridiques.

«Aujourd’hui marque l’aboutissement réussi de la bataille courageuse de Mme Bryant pour tenir responsables ceux qui se sont livrés à cette conduite grotesque», a déclaré l’avocat de Vanessa, Luis Li, dans un communiqué à People.

«Elle s’est battue pour son mari, sa fille et tous ceux de la communauté dont la famille décédée a été traitée avec le même manque de respect. Nous espérons que sa victoire au procès et ce règlement mettront fin à cette pratique»

Le montant du règlement comprend les 15 millions de dollars que Vanessa a reçus en août. Initialement, il avait été attribué 16 millions, mais il a été réduit après la découverte d’une erreur d’écriture.

Plus tôt, le co-demandeur Chris Chester, dont la femme et la fille sont également décédées dans l’accident, a réglé 19,95 millions de dollars.

