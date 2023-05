Le prince Harry et Meghan Markle ont un accident de voiture à New York

En quittant le gala du 50e anniversaire de la Ms Foundation for Women à New York, le duc et la duchesse de Sussex ont été pris en chasse dans leur voiture par des photographes.

Le prince Harry et Meghan Markle ont dénoncé ce mercredi qu’après sa participation au gala du 50e anniversaire de la Ms Foundation for Women à New York, où elle a été récompensée par un prix important pour son travail en faveur des femmes, qu’au départ de la Ziegfield Ballroom, situés sur West 54th Street, en plein centre de Central Park, ont été harcelés et suivis pendant plus de deux heures par un groupe de paparazzi, une situation malheureuse qui aurait pu se terminer en tragédie.

Par le biais d’un communiqué, le duc et la duchesse de Sussex ont exposé les faits, condamnant le travail des reporters et photographes impliqués, puisque plusieurs personnes ont été touchées de ce fait, dont deux agents de la police de New York.

«La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un groupe de paparazzi très agressifs», indique le communiqué.

«Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du département de police de New York», indique le document.

La sécurité du prince Harry et de Meghan Markle a été affectée

Conscient qu’ils sont des personnalités publiques, Harry Meghan Markle considère qu’il doit y avoir une limite, et c’est pourquoi ils en parlent, puisque leur sécurité, celle de Mme Doria Ragland, mère de la duchesse de Sussex et celle d’autres personnes ont été touchés, mentionne El País.

«Bien qu’être une personnalité publique implique un niveau d’intérêt public, cela ne devrait jamais coûter sa sécurité à quiconque. La diffusion de ces images, compte tenu de la manière dont elles ont été obtenues, encourage des pratiques hautement intrusives et dangereuses pour toutes les personnes concernées», ajoute le communiqué détaillé.

L’apparition publique du prince Harry et de Meghan Markle était d’une grande importance car elle a eu lieu moins de deux semaines après le couronnement du roi Carlos III et de la reine Camilla, une cérémonie à laquelle il n’a assisté qu’en voyage express car il devait rentrer chez lui pour célébrer l’anniversaire du prince Archie en famille.

Sans aucun doute, cet incident dans lequel le duc et la duchesse de Sussex ont été impliqués touche des cordes très sensibles dans la vie du prince Harry, puisque sa mère, Diana de Galles, est décédée dans un accident de voiture après avoir été poursuivie par des paparazzi sur le pont de l’Âme de Paris, en 1997.