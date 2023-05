Le rappeur américain Fetty Wap condamné à 6 ans de prison pour trafic de drogue

Dans une affaire choquante, le rappeur américain Fetty Wap, de son vrai nom Willie Junior Maxwell II, a été condamné à six ans de prison pour son rôle dans un vaste programme de trafic de drogue. Le jugement a été rendu par un tribunal fédéral mercredi à Central Islip, New York.

Maxwell, âgé de 31 ans et originaire de Paterson, New Jersey, a été arrêté initialement en octobre 2021 dans le cadre d’un complot de trafic de drogue impliquant de l’héroïne, du fentanyl et d’autres substances illicites. En août dernier, il a plaidé coupable à une accusation majeure de complot en vue de distribuer et de posséder des substances contrôlées liées à la cocaïne, une infraction passible d’une peine minimale obligatoire de cinq ans de prison, et attendait de connaître sa peine. Laquelle peine a été prononcée mercredi par une juge du tribunal fédéral de Central Islip, à Long Island.

Fetty Wap, connu pour son tube « Trap Queen », a été condamné à six ans de prison pour distribution de cocaïne, dans le cadre d’un trafic de plus grande ampleur pour lequel cinq autres personnes avaient été arrêtées, dont un surveillant de prison. Après sa condamnation, le rappeur, largement connu pour son hit de 2015 « Trap Queen », a présenté ses excuses devant la cour. « J’ai blessé ma communauté, les personnes qui m’admirent, ma famille et moi-même. Je suis vraiment désolé pour la douleur que j’ai causée« , a-t-il déclaré.

En plus de sa peine de six ans de prison fédérale, Fetty Wap sera également placé sous surveillance pendant cinq ans après sa libération. Les procureurs avaient demandé une peine plus sévère que le minimum requis, affirmant que le rappeur avait utilisé sa renommée et son influence pour « glamouriser le trafic de drogue ». Ils ont cité ses paroles faisant référence à la fabrication de crack et à la vente de drogue, ainsi que la présence d’enfants dans le clip vidéo de « Trap Queen », où il semblait idéaliser le commerce de substances illicites.

Fetty Wap, qui a connu une ascension fulgurante dans l’industrie musicale avec son style unique et sa voix reconnaissable, devra maintenant faire face aux conséquences de ses actions.