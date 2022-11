Le verdict vient de tomber : Érik Ten Hag a pris une grosse décision contre Cristiano Ronaldo

Est-ce la fin de Cristiano Ronaldo à Manchester United ? D’après les informations de la presse anglaise ce mardi 15 novembre 2022, le technicien néerlandais est très remonté contre le portugais. À cet effet, il aurait demandé à Manchester United de suspendre définitivement Cristiano Ronaldo de son équipe.

Erik Ten Hag aura déclaré au conseil d’administration de Manchester United que Cristiano Ronaldo ne devrait plus jouer pour le club après l’interview qu’il a accordée critiquant l’institution et l’entraîneur. Selon ESPN, le Néerlandais a été profondément irrité non seulement par le contenu mais aussi par le timing, qui a fini par éclipser la victoire remportée dimanche à Londres sur Fulham, sans Ronaldo, qui s’était dit malade les jours précédents.

Lundi, le lendemain de la publication d’extraits de l’interview de Piers Morgan, Tem Hag a rencontré la direction, à savoir le propriétaire Joel Glazer, le directeur exécutif Richard Arnold et le directeur sportif John Murtough, pour discuter des étapes à suivre après l’interview explosive dans laquelle Ronaldo dit qu’il a été trahi par le club, que les Glazers se fichent de l’institution et avoue qu’il n’a aucun respect pour l’entraîneur.

La même source précise que l’entraîneur a reporté ses vacances pour régler le dossier et est persuadé que Ronaldo est allé trop loin, et qu’il sera impossible de le réintégrer. Rappelons que le joueur a reporté son retour en pré-saison, depuis refusé pour entrer dans un match et a quitté le stade deux fois plus tôt. La presse anglaise est unanime pour dire que ses collègues ont également été choqués par le contenu de l’interview et le moment où il a choisi de la rendre publique.

