L’empire millionnaire créé par Antonela Roccuzzo que très peu connaissent et que Messi soutient inconditionnellement

La femme d’affaires de Rosario a fondé une entreprise lucrative que très peu connaissent et que Messi soutient inconditionnellement. Dans cette note tous les détails, vous n’allez pas le croire !

Antonela Roccuzzo est une femme d’affaires née en Argentine et qui a gagné en popularité sur les réseaux sociaux pour être l’épouse de Lionel Messi.

Cependant, on parle très peu de l’entreprise d’un million de dollars qu’elle a créée, on sait que Rosario est devenue une femme d’affaires grâce à sa vision et au soutien inconditionnel de sa famille et surtout de son mari, considéré comme l’un des meilleurs footballeurs au monde.

En ce sens, Antonela Roccuzzo a franchi une nouvelle étape dans la croissance de son empire commercial, qu’elle a commencé à concevoir il y a des années avec la création d’une marque de mode pour enfants, d’une ligne de chaussures pour femmes et d’une chaîne de supermarchés.

A cette occasion, la femme aux puces a lancé sa première aventure d’accessoires technologiques avec lesquels elle encourage les femmes à réaliser leurs rêves.

Ce sont des coques au design coloré avec lesquelles elle invite ses clients à porter des images de famille afin qu’ils soient proches de leurs proches lorsqu’ils utilisent leur téléphone portable.

Il s’agit sans aucun doute d’une collection lucrative conçue par Antonela Roccuzzo qui comprend différents modèles qui ont pour thème principal l’amour familial. Le prix de ce produit varie d’environ 50 à 80 dollars américains selon le modèle et le cas en question.

Mais ce n’est pas tout, ce qui impressionne dans le business méga millionnaire d’ Antonela et que Lionel soutient inconditionnellement, c’est que 5% des revenus tirés de la vente de chaque couverture seront reversés à Equiality Now, qui est l’organisation internationale qui milite pour protection et promotion des droits fondamentaux des femmes et des filles.

Il convient de noter que la fête des mères, qui est célébrée ce dimanche en Espagne, est le bon jour pour Antonela Roccuzzo pour lancer cette nouvelle collection, qui sera sûrement aussi productive que les autres entreprises qu’elle possède.