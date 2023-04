L’énigmatique reflet de la mère d’Alves : «Le danger est dans les cobras…»

Lucía Alves a partagé sur ses réseaux sociaux l’image d’un animal accompagné de quelques mots définissant ces cobras comme «prudents et venimeux».

Lucía, la mère de Dani Alves, a une nouvelle fois fait parler sur les réseaux sociaux avec une réflexion qui intervient juste après le retour de Joana Sanz sur les réseaux sociaux avec un baiser sensuel avec Sandra Tabarés.

La Brésilienne, telle que publiée par MD, a partagé une image d’un léopard avec quelques mots énigmatiques alors que son fils est toujours enfermé en prison.

Jeudi dernier, cela faisait trois mois qu’il était entré dans Brians 2 en raison d’une accusation de viol présumé, mais Lucía est très claire sur le fait que le footballeur est totalement innocent.

Cela s’est répété encore et encore quelques jours après que le joueur soit entré en prison devant les caméras d’Europa Press, et depuis lors, il n’a cessé de partager des messages de soutien à Alves sur un compte Instagram qu’il a rendu privé en raison de l’agitation causée par son déclarations. Maintenant, il revient à la mêlée avec une réflexion avec des animaux comme protagonistes.

«Parfois on s’inquiète de la taille de l’animal et le danger est dans les cobras qui sont prudents et venimeux», écrit-il, une réflexion dont beaucoup ont cherché le double sens.

La date de la résolution sur la libération d’Alves

Mayka Navarro est revenue à El programa de Ana Rosa pour donner la dernière minute sur l’affaire Alves après que l’équipe juridique du joueur a présenté un appel de plus de 200 pages et une vidéo de 12 minutes demandant sa liberté.

«Ce qu’il fait, c’est confronter chaque image (en référence à celles captées par les caméras) aux déclarations de la victime et aussi de ses compagnons», a assuré le journaliste.

Alves et ses avocats entendent démontrer que «la victime n’a pas suivi la vérité lorsqu’elle a expliqué que les instants avant d’entrer dans la salle de bain elle avait ressenti une gêne et n’avait pas d’autre choix que d’entrer, car elle n’avait pas d’échappatoire», poursuit-elle.

«C’est la nouvelle ligne de Martell pour demander que la liberté offre à nouveau des mesures de précaution.»

Il faut rappeler que le Parquet et la défense de la victime présumée se sont toujours opposés à la libération d’Alves, mais nous ne connaîtrons la résolution du juge qu’au moins le mois prochain : «Je n’oserais pas avancer une date, mais je doute dont on parle d’avril Je pense qu’on partira en mai».