«Leo Messi doit gagner la Coupe du monde 2022 et ensuite se retirer du football…»

Messi va disputer sa première Coupe du monde au Qatar. L’Argentin se prépare pour la bataille finale.

Il ne reste que trois semaines avant que la Coupe du monde ne commence à se jouer au Qatar et l’ équipe nationale argentine se positionne comme l’un des meilleurs candidats pour la remporter.

La présence de Lionel Messi augmente les chances que l’Argentine puisse mettre fin à la sécheresse à laquelle elle est confrontée depuis Mexico 1986. Justement, Messi reporte tout après la Coupe du monde. L’Argentin est obsédé par l’idée d’arriver au Qatar dans la meilleure forme.

Carles Rexach est celui qui a découvert Leo Messi et peu de gens connaissent peut-être mieux l’Argentin. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a donné une interview à la radio et a analysé la situation que vit Leo Messi au Paris Saint Germain.

«Barcelone sans Messi a généré un avant et un après. Ce sera imbattable et irremplaçable d’avoir à nouveau un joueur comme Messi . Il a laissé un vide en tant que personne et en tant que footballeur impossible à combler. Trouver un phénomène de classe mondiale comme lui sera impossible», commença Rexach à expliquer.

Dans le même ordre d’idées, il a approfondi : «Il est allé dans une équipe qui a été formée sur la base de chéquiers qui jouent pour eux-mêmes. Au lieu de cela, Barcelone a joué pour Messi. Messi ici [à Barcelone] était la cerise sur le gâteau et cela le rend très difficile pour Messi de trouver une équipe qui a cette relation.»

«Messi souffre au PSG, c’est une équipe de mercenaires. Ils ne jouent pas un football beau ou spectaculaire ou en équipe, ils gagnent parce qu’un jour Neymar apparaît, un autre jour Messi, Mbappé et ils résolvent le scrutin, mais en équipe ils ne sont pas définis», a poursuivi Rexach.

Enfin, l’ancien entraîneur a insisté sur ce qui s’en vient pour Messi : «Messi devrait gagner la Coupe du monde et prendre sa retraite. Il le mérite. Ce serait finir le travail et il pourrait dire que je ne joue plus ! Marquer un but, gagner. la Coupe du monde et dire “Jusqu’ici, nous en sommes arrivés !»

Comments

comments