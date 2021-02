Les hommes préfèrent aujourd’hui les femmes qui entreprennent affirme ”Bleu Brigitte”

Contrairement à une certaine époque où la beauté de la femme était un facteur très important pour avoir un époux. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. De nos jours les hommes veulent dans leur maison des femmes entreprenantes. Des femmes qui aident l’homme. Qui participent tout comme l’homme à la vie du couple et de la famille. Nos filles, nos jeunes soeurs aiment rêver. Elles ont tellement une vision grandiloquente de la vie qu’elles ne font rater des occasions de mariage. Ce n’est pas parce que ta copine a eu son milliardaire que ça sera forcément le cas pour toi. Chacun à son destin. C’est souvent ton petit gars, ton chéri grouilleur, ton étudiant que tu négliges que Dieu a choisi pour te rendre heureuse. Mes filles , mes jeunes soeurs choisissez votre bosse. Prennez au sérieux vos petits gars du quartier. Donnez-vous des idées. Et cheminez ensemble. Car à force de trop vouloir calculer. Attendre le prince charmant le temps passe . Arrivée à un certain âge, plus personne ne voudra t’épouser .

Perle Lola

