Lewandowski : «Messi ? c’est le meilleur au monde»

Lewandowski vient de décrocher son deuxième Soulier d’or remporté avec le Bayern. Maintenant avec le Barça, il garde son instinct de buteur intact. Le Polonais explique comment se sont déroulés ses premiers mois au Camp Nou et encense Lionel Messi.«Messi est absolument brillant avec les passes incroyables qu’il donne aux attaquants. Si vous pensez à Leo, vous voyez qu’il a un lien brillant avec les attaquants. Il sait mettre le ballon dans la surface, entre les lignes… c’est le meilleur au monde à ça. Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais pour un attaquant, ce serait un rêve de jouer avec Lionel Messi, sans aucun doute», a-t-il déclaré en un premier temps avant de répondre à la question concernant l’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions.«Je savais que lors de ma première saison à Barcelone, nous n’allions pas tout gagner. Cette équipe est encore en reconstruction et a besoin de temps, cela fait partie du processus. On devrait jouer le prochain tour de la Ligue des champions et être en huitièmes de finale. Ça n’a pas été comme ça, mais on a beaucoup appris, surtout parce qu’on a beaucoup de jeunes joueurs. On a fait des erreurs et à ce niveau il faut toujours être préparé. Peu importe comment vous le faites, vous devez apprendre à gagner. Peu importe que vous jouiez bien ou mal car, au final, les trois points sont la chose la plus importante».

Comments

comments