l’ex petite amie du Prince Harry Caroline Flack s’est donnée la mort

Triste nouvelle. Samedi, l’animatrice anglaise Caroline Flack a été retrouvée morte chez elle, à son domicile à London. Épuisée par un procès fortement médiatisé, la présentatrice avait prévenu la police de ses pensées suicidaires.

Le pire n’a pu être évité. Le 15 février 2020, à son domicile au nord de Londres, l’animatrice anglaise Caroline Flack s’est suicidée à l’âge de 40 ans. À en croire le Daily Mail, l’ex-petite amie du prince Harry aurait prévenu la police de ses intentions suicidaires, la veille même de sa mort, mais elle n’a pas été hospitalisée.

Faisant face à un procès particulièrement suivi au Royaume-Uni dans lequel on l’accuse d’avoir agressé son petit-ami, le mannequin Lewis Burton , la présentatrice était sous antidépresseurs et aurait eu du mal à gérer la pression médiatique.

Lewis Burton a affirmé ne pas vouloir que sa compagne soit poursuivie, mais un procès a été fixé au 4 mars prochain. Selon certains proches, Caroline Flack redoutait de voir les images compromettantes de son arrestation diffusées publiquement.

Elle avait même quitté son émission de télé Love Island qu’elle présentait depuis 2015.

Caroline Flack était connue pour être l’ex du prince Harry. Elle avait dévoilé leur idylle qui n’a que très peu duré en 2009, le temps de quelques semaines après leur rencontre dans une boite de nuit.

Dans son autobiographie sortie en 2014 et intitulée Storm in a C cup – qui peut être traduit par Tempête dans un bonnet C -, elle revient sur cette relation pas comme les autres. “Je savais que (Caroline Pinkham) était amie avec le prince Harry, et je ne l’avais jamais rencontré, alors j’ai pensé: ‘Oh, c’est assez excitant’“, peut-on lire notamment.

“J’étais assise et il est arrivé avec d’autres amis. Nous avons tous passé la soirée à discuter et rigoler“, se souvenait Caroline Flack. L’idylle a tourné court lorsque les fans ont eu vent de leur histoire. “Lorsque ça a été rendu public, c’était terminé. Nous avons dû arrêter de nous voir. (…) Je n’étais plus Caroline Flack, présentatrice télé, mais Caroline Flack, le boucan du prince Harry”, déplorait la star.

afrikmag.com

Comments

comments