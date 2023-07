L’homme le plus tatoué du monde, qui s’est fait enlever le nombril et les mamelons, affirme que les élèves de sa classe ne se soucient pas de son apparence et l’apprécient tel qu’il est.

Lorsqu’il a commencé à enseigner il y a dix ans, Sylvain Hélaine, 37 ans, également connu sous le pseudonyme Freaky Hoody, portait des costumes et des cravates. Aujourd’hui, ses mains, sa bouche, ses gencives et même ses yeux sont tatoués, tout comme le reste de son corps.

Les parents des jeunes élèves auxquels il enseigne en France mettent plus de temps à s’habituer à son look.

Il explique : « J’ai actuellement 29 élèves dans ma classe. Je travaille avec des enfants âgés de sept à onze ans. Ils ne me posent jamais de questions quant à mon apparence. Le fait que je suis un homme et qu’ils sont habitués à avoir des femmes comme institutrices est le plus grand choc pour eux ».

« Les enfants m’acceptent tel que je suis en deux minutes. Pour les parents, cela prend deux jours, et pour les grands-parents, cela prend deux semaines. »

Selon Sylvain, ses deux carrières d’artiste et d’enseignant sont parfaitement complémentaires. Après avoir traversé une crise personnelle, il a commencé à se tatouer le corps.

Il raconte : « J’étais à la recherche de quelque chose. J’avais l’impression que ma vie n’avait pas de sens pour moi ».

« J’ai réalisé la première couche de tatouages à Paris en trois ans et demi. Il existe de nombreux types de tatouages. Les couches de recouvrement sont infinies et pleines d’espoir.

Sylvain considère ses tatouages comme une seule œuvre qui couvre tout son corps.

« Je considère mes tatouages comme une œuvre d’art unique qui a changé au fil du temps. J’en suis maintenant à la deuxième couche. »

Sylvain affirme qu’en ce qui concerne la façon dont les gens le perçoivent, il n’est pas victime de préjugés dans la rue ou sur les réseaux sociaux, mais qu’il a des difficultés lorsqu’il s’agit de rencontres en ligne.

Selon l’amateur de tatouages, les femmes supposent souvent le pire à son sujet et le sexualisent rapidement sur la base de ses tatouages.

Il a déclaré que certaines femmes tentaient de le séduire en raison de son apparence parce qu’elles pensaient qu’il était dangereux, criminel et violent.

Il raconte : « J’ai passé des soirées excitantes et rencontré de nombreuses femmes excentriques, mais je n’ai pas réussi à établir une relation avec elles. Elles me considéraient comme un fou. »

Sylvain admet qu’il aime les tatouages, mais il pense aussi qu’avant d’en obtenir un, une personne doit être certaine de ce qu’elle veut.

« Retardez un peu le moment de vous faire tatouer si vous le pouvez. J’ai fait mon premier tatouage à 27 ans. Je savais que j’avais bien choisi puisque j’étais adulte. »