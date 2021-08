L’infidélité détruit un couple, il faut l’éviter

La reine de beauté Sery Dorcas a parlé sans filtre de sa réaction face à une infidélité. Ce mardi 24 août 2021, lors du débat sur la thématique: polygamie, titulaire contre Tchiza, la Miss Côte d’Ivoire 2005 a révélé qu’elle a déjà pardonné l’infidélité dans le couple.

Dans l’émission de la chaîne Life Tv, la mère de deux enfants raconte que dans sa relation actuelle, elle n’est pas confrontée à l’infidélité toutefois dans le passé elle a plusieurs pardonné des comportements infidèles.

“J’ai pardonné pas mal de fois, pardonné, pardonné et à un moment donné, la goutte d’eau a débordé”

Voir les images dans l’appli et economisez jusqu’à 80% de data

A la question de savoir le nombre de fois qu’une femme peut tolérer la tromperie, l’animatrice indexe la capacité de chacune. Cependant pour elle, la patience se limite à trois.

“Ça dépend de la capacité de tout un chacun. Une fois, tu te dis, ça l’a surpris.

La deuxième fois, tu te dis, il commence à être un peu bête mais je l’aime toujours.

A partir de la troisième fois, tu te dis, on a un problème. C’est quelqu’un qui ne pourra jamais changer donc on évite la quatrième fois, on se barre.”

La star ajoute que la femme dans un couple n’est pas forcément la cause d’une infidélité comme certains voudraient qu’elle se remette aussi en question dans ce type de situation.

“Je ne me remets pas en cause car je me dis, je fais tout le nécessaire donc s’il est allé voir ailleurs, c’est lui qui a un problème.”

L’infidélité détruit un couple, il faut au maximum l’éviter.

N’oubliez pas de partager l’article et suivez nous pour ne rien rater des Juteuses infos sur vos stars préférées.

InfoJuteuse

Comments

comments