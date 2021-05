Musique: Lunic libre après 2 mois de prison ferme

Le Kélépé sort enfin de prison au grand bonheur des adeptes de la musique zouglou mais aussi de sa famille. Après deux mois de prison ferme depuis son arrestation le 15 mars suivi de son incarcération le 19 mars dernier, l’artiste zouglouman ivoirien de son véritable nom N’Guessan Jean-Jacques plus connu sur le nom d’artiste de Lunic a été libéré le samedi 15 mai 2021.

”Pour rappel, Lunic avait été arrêté et pour faux et usage de faux et avait été condamné le vendredi 19 mars 2021 à deux mois de prison ferme. Pour cause, le lundi 15 mars 2021, Lunic avait en possession un faux passeport français avec lequel il essayait de rejoindre la France.”

C’est un chapitre de sa vie qui se referme grâce à cette libération. Un chapitre qui lui aura sûrement apporté son lot d’expérience. On espère que l’artiste n’a pas perdu son inspiration et retrouvera très vite le chemin du studio pour le grand bonheur des mélomanes.

Pour l’heure, nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la société civile.

PolTanguy

