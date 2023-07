Madonna hospitalisée : ses fans français peuvent encore croire à une bonne nouvelle !

Malgré le report du début de la tournée Celebration Tour de Madonna suite à son hospitalisation, l’entourage de la chanteuse de 64 ans annonce une nouvelle qui devrait réjouir ses fans français et européens.

Plus de peur que de mal pour Madonna. Mais aussi pour ses fans français. Durant le week-end du 24 juin, la chanteuse de 64 ans avait été retrouvée inconsciente à son domicile new-yorkais et hospitalisée en urgence, en raison d’une grave infection bactérienne. Aujourd’hui sortie d’affaire et rentrée chez elle, Madonna a cependant dû reporter le début de son Celebration Tour, qui devait débuter le 15 juillet prochain au Canada, à Vancouver. L’annonce avait été faite dans un communiqué par son manager Guy Oseary.

Pourtant, pas d’inquiétude à avoir pour les fans français qui avaient acheté leur billet pour les concerts prévus à Paris au sein de cette tournée qui doit célébrer . “Le communiqué ne concerne que la partie américaine de cette tournée qui devait démarrer dans 15 jours”, ont appris nos confrères du Parisien qui ont pu interroger l’entourage français de Madonna. “Les shows en Europe sont à l’automne et ceux en France les 12, 13, 19 et 20 novembre à l’Accor Arena ne sont pas remis en cause pour l’instant.” Une bonne nouvelle après la grande peur qui parcourait les fans de la chanteuse, qui craignaient un report, voir une annulation des concerts parisiens de la très francophile reine de la pop.

Dailymotion Dailymotion Madonna va “mieux” et est rentrée chez elle après une “grave infection” 0:35

Dailymotion Dailymotion Madonna malade : les stars lui envoient leurs voeux de guérison 1:06

ELLE ELLE Madonna : après sa grave infection, elle est sortie de l’hôpital 0:00

Madonna : ce rythme fou qu’elle s’impose au quotidien

L’interprète de Material Girl, La Isla Bonita et American Life connaît actuellement une période de convalescence indispensable qui la tient loin des studios de répétition. Une période de nécessaire repos qui devrait l’empêcher d’assurer le début de sa tournée le 15 juillet au Canada. Il faut dire qu’en reprenant les répétions, Madonna reprendra un rythme éreintant. L’artiste “faisait des journées de 12 heures” et “répétait avec acharnement et travaillait dur”, précisait même récemment une source du site d’information Page Six. “Cela fait six mois qu’elle répète. L’idée est de maintenir au mieux le calendrier prévu”, assure de son côté la source de nos confrères du Parisien.