Magic System: Asalfo c’est toi le boss du ”gbonhi”

Asalfo du groupe Magic System est victime de remarques et de critiques de la part des internautes. Certains s’amusent à raconter que le lead vocal met tout le temps une différence entre lui et ses collègues.

Les images qu’il diffuse sur sa toile sont décryptées. Certains racontent qu’il est toujours différent des autres soit par rapport aux vêtements, soit par rapport aux chaussures. Enfin ils trouvent une raison pour montrer que Asalfo est différent de Tino, Goudé et Manadja.

Le zouglouman ne trouve pas les commentaires drôles. Vendredi 21 mai 2021, il a sévèrement repris un de ses abonnés qui a joué à ce jeu.

“Vieux père Traoré Salif, tu trouves quoi à mettre tout le temps une différence entre tes coéquipiers et toi ? Pour vraiment montrer que c’est toi le boss du ”gbonhi”, tu fais arrêter les autres et toi tu es assis confortablement. Toi même faut voir ! A’salfo, you be you ?”

Les propos ont énervé le lead vocal qui a recadré l’internaute à qui il a demandé de supprimer son commentaire.

“j’ai décidé désormais de bloquer les auteurs des commentaires aussi idiots comme celui ci (même si c’est dans la plaisanterie) parce que cette page n’est pas fréquentée que par les Ivoiriens et certains de nos fans n’y comprennent rien à vos blagues à 2 balles. Comme quoi, on peut s’amuser sur 2 jours mais pas tout le temps….par respect je te laisse la lassitude de le supprimer. Et cela équivaut pour tous ceux qui l’ont fait avant ou après toi.”

Asalfo met ainsi fin, aux commentaires comparatifs qui, il faut l’avouer ne sont pas vraiment drôles.

Souvent sur la toile, on se demande si les gens oublient vite. Car personne n’aime qu’on fasse des plaisanteries de mauvais goût sur lui, alors pourquoi ils s’autorisent à le faire sur les autres et pensent que cela va être drôle ? Revoyons nous.

