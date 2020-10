Maryline Kouadio répond à ses détracteurs : << arrêtez dès maintenant de vous fatiguer c’est peine perdue >>

Maryline Kouadio , Miss Côte D’Ivoire répond enfin à la question sur son ex sur la tribu Jam.

La Miss Côte D’Ivoire 2020 est l’invité de Radio Jam cette après midi de ce vendredi 9 octobre 2020. Dans une interview accordée Maryline Kouadio répond enfin à la question sur son ex.



<< C est mon ex Il s’agit d’une ancienne relation j’étais surprise de la voir à l’ordre du jour. Sinon ce n’est que le dimanche matin que nous avons récupérés nos téléphones, à quel moment j’aurais pu lui envoyer un message de rupture ?

Mr Victor Yapobi renchérit << Une fille de 18 ans qui n’a pas de gars c’est qu’elle a un problème . Mlle Kouadio est et restera Miss Côte D’Ivoire 2020, que vous le vouliez ou non donc arrêtez dès maintenant de vous fatiguer c’est peine perdue >>

Pour rappel, depuis son sacre, la nouvelle Miss Côte d’Ivoire 2020 Maryline Kouadio est au cœur d’une polémique qui a fait couler beaucoup d’encre. En cause, des photos compromettantes de la Miss avec un certain Sultan le transitaire qui serait son petit ami. Selon les commentaires, ils ne seraient plus ensembles. Dans un message attribué au jeune homme qui niait être l’auteur des photos et vidéos “qui circulent partout sur la toile”, il assurait que « pour un simple titre, elle n’osera jamais » l’abandonner « parce que c’est l’amour”.

La petite sœur de celui-ci a récemment fait une sortie fracassante pour demander à la reine de beauté d’être reconnaissance envers son frère, rapporte Afrique Showbiz.

Sapel MONE

