MASA 2022: 78 artistes et groupes artistiques retenus dans la sélection officielle

C’est au total 78 artistes et groupes artistiques retenus dans la sélection officielle pour le marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA) prévu du 5 au 12 mars 2022.

C’est au cours d’une conférence de presse le vendredi 1er octobre 2021 que le directeur général de ce grand événement culturel Patrick Hervé Yapi a proclamé les différents résultats au sortie d’une réunion technique du comité artistique international (CAI).

À l’issue de ces travaux, sur 801 artistes et groupes, c’est 78 issus de 23 pays qui ont été retenus dont 32 groupes artistiques, 9 en théâtre, 14 en danse patrimoniale et 10 en danse contemporaine, 6 en slam et en lecture scénique, 6 en humour, 6 en arts du cirque et de la marionnette et 5 en conte.

La Côte d’Ivoire pays organisateur du Masa enregistre 20 artistes et groupes artistiques pour cette édition. Le directeur a par ailleurs souligné que le talent a été de mise dans les critères de sélection.

Aussi, le thème de cette douzième édition est : Les industries culturelles et créatives: le défi de contenus. Le lancement est prévu pour le 8 décembre 2021.

linfodrome

