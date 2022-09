Maty Dollar : « Je chante mieux que Josey »

De retour en Côte d’Ivoire après plusieurs années d’absence, la chanteuse Ivoirienne Maty Dollar continue de faire la une de l’actualité. Invitée sur l’émission Faha Faha, l’artiste coupé-décalé résidant à Houston aux Etats-Unis s’est confiée sur sa carrière musicale.

Maty Dollar ne cesse d’enchainer les sorties médiatiques depuis son retour au pays. De passage sur le plateau de Life Tv il y a quelques jours, la chanteuse la plus sexy du Showbiz Ivoirien avait ouvertement donné son avis sur les artistes de la nouvelle génération du coupé-décalé.

« En notre temps c’était bien, on s’amusait. Mais les enfants d’aujourd’hui sont très violents sur les réseaux sociaux, c’est du n’importe quoi. Ils ne respectent pas les grandes personnes; du coup ce n’est plus doux comme dans notre temps. Moi mon clash avec Douk Saga, c’était un clash doux mais aujourd’hui, ils sont dans les insultes« , a-t-elle indiqué.

Alors que ces propos continuent de susciter des réactions mitigées sur la toile, la chanteuse considérée comme la plus grande « boucantière » de l’histoire du coupé-décalé vient encore d’en rajouter une couche. Reçue sur le plateau de l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Tv ce 1er septembre, la chanteuse a expliqué la raison qui explique sa disparition sur la scène musicale depuis son dernier concept « Pistolero ».

« Après Pistolero je me suis assise dans mon foyer avec mon mari et mon fils. Pourquoi ça va continuer si je me suis consacrée à mon foyer ? J’ai fait ensuite un featuring avec Sidiki Diabaté pour m’amuser. Mais si je décide de prendre le pouvoir aujourd’hui, je vais l’arracher », a-t-elle martelé.

Comparée à la chanteuse Josey par la suite, Maty Dollar a ouvertement indiqué qu’elle chante mieux que la compagne de Serey Die. « Oui Josey Je chante mieux qu’elle », a-t-elle lancé à l’animateur Anaconda.

Pour rappel, Maty Dollar de son vrai nom Maty Diomandé fait partie sans doute du cercle restreint des pionniers du coupé-décalé. Considérée comme la chanteuse la plus sexy du showbiz, elle a eu la chance d’avoir entretenu de bons rapports avec les icônes de ce genre musical notamment, le regretté Douk Saga, Le Molare son cousin, Abou Nidal et bien d’autres.

Melv

Comments

comments