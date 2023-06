Megan Thee Stallion et Romelu Lukaku ensemble ? C’est ce que l’on sait des rumeurs

La rappeuse Megan Thee Stallion et le footballeur Romelu Lukaku ont été surpris ensemble au mariage de Lautaro Martínez et Agustina Gandolfo.

Après s’être mariés civilement le 12 mai, lundi dernier, le joueur de l’Inter Milan, Lautaro Martínez, et le mannequin Agustina Gandolfo ont tenu une cérémonie religieuse sur le lac de Côme.

La famille et les amis du couple ont assisté à la cérémonie et à la fête, ainsi que plusieurs membres de l’équipe de football argentine et d’autres coéquipiers de Lautaro, dont Romelu Lukaku, qui a été surpris avec le rappeur Megan Thee Stallion lors du mariage, déclenchant des rumeurs d’une éventuelle romance.

Selon les rapports de TMZ, Megan Thee Stallion, dont le nom officiel est Megan Jovon Ruth Pete, et le joueur de l’Inter Milan se sont assis l’un à côté de l’autre lors de la somptueuse cérémonie et il y a plusieurs signes que leur arrangement n’était pas une coïncidence.

Megan et Lukaku sont signés sur le label Roc Nation, qui appartient à Jay-Z. En revanche, le rappeur a récemment été vu lors d’un match de l’Inter il y a plusieurs semaines.

En plus de s’asseoir ensemble, les deux ont passé du temps ensemble en dehors de la fête, selon TMZ , se faisant même photographier en se tenant la main.

Les relations précédentes de Megan Thee Stallion et Romelu Lukaku

Megan était auparavant en couple avec le rappeur Pardison Fontaine. Les deux auraient rompu en février 2023 après que le chanteur ne l’ait plus suivi sur Instagram. Ils auraient commencé à se fréquenter en 2020, rendant public leur relation en février 2021.

Par ailleurs, Lukaku aurait mis fin à sa relation de cinq ans avec le mannequin belge Sarah Mens, avec qui il a accueilli son fils de 4 ans, Romeo, en 2018.