Meutre de George Floyd, la réaction de Rihanna

“Ces derniers jours, l’ampleur de la dévastation, de la colère, de la tristesse que j’ai ressenties a été pour le moins accablante!

Regarder mon peuple se faire assassiner et lyncher jour après jour m’a poussé à une place lourde dans mon cœur!

Au point de rester à l’écart des réseaux sociaux, juste pour éviter d’entendre à nouveau l’agonie à vous glacer le sang dans la voix de George Floyd, implorant encore et encore sa vie !!!

Le regard de séduction, la pure joie et l’apogée sur le visage de ce bigot, meurtrier, voyou, cochon, clochard, Derek Chauvin, me hante !! Je ne peux pas secouer ça! Je ne peux pas surmonter une ambulance qui arrête pour une arrestation, un ambulancier paramédical vérifiant le pouls sans retirer la chose même qui le gêne! Est-ce que c’est putain de normal ??? Si le MEURTRE intentionnel est la conséquence appropriée pour les « drogues » ou la « résistance à l’arrestation » … alors quelle est la conséquence appropriée pour MEURTRE ???! George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor”

