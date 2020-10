Miss Côte d’Ivoire 2020 : la tante de Maryline demande à Sultan Le transitaire de laisser sa nièce tranquille

La tante de Mlle Maryline, Miss Côte d’Ivoire 2020 a régit suite à la sortie hasardeuse de Sultan Le transitaire( le présumé ex- de Mlle Kouadio Maryline, nouvellement élue miss Côte d’Ivoire). Selon elle, le jeune homme devrait apprendre à faire les choses avec élégance.

”Le jeune qui se fait appeler Le Transitaire n’est plus avec ma nièce depuis bien longtemps. Et il n’a jamais accepté la rupture…”

Selon une tante de notre miss qui vient de me contacter, Mlle Kouadio Maryline, nouvellement élue miss Côte d’Ivoire, est victime d’un règlement de compte de la part fu jeune qui se fait appeler Le Transitaire. Il n’a jamais accepté la séparation d’avec la désormais miss et donc il profite de sa couronne pour tenter de l’atteindre aujourd’hui.

“Ma nièce est depuis bien longtemps séparée et ce, avant même qu’elle pense à concourir à miss Côte d’Ivoire. Ils se sont séparés parce que la maman de Maryline n’a jamais apprécié le jeune en question. Elle a donc tout fait pour éloigner sa fille de lui,” A dit la tante . “Monsieur Zoro Bi, je ne vous connais pas mais à travers vous, j’aimerais bien demander au jeune d’arrêter cette autre forme de méchanceté. Maryline ne mérite pas ça, elle qui ne l’a jamais nargué d’ailleurs. Merci.”

Toujours la tante qui supplie le Transitaire de faire les choses avec élégance.

Sapel MONE

